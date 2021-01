Série 'Cigarro do crime' retrata realidade do contrabando na fronteira com Paraguai

Conhecido por mergulhar fundo em temas complexos e que permeiam a sociedade brasileira, o fotojornalista investigativo João Wainer assina a direção da série documental Cigarro do crime, produzida pela Vice Brasil em parceria com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP). O material é um desdobramento do longa homônimo, e busca aprofundar a discussão sobre o contrabando de cigarros no Brasil, e é apresentado em quatro episódios: Paraguai, Fronteira, Crime e Soluções.

A série completa está disponível no canal do FNCP na plataforma YouTube . O acesso é gratuito.

Levando em conta apenas o último ano, a venda de cigarros contrabandeados movimentou para o crime organizado cerca de R$ 10,9 bilhões e causou a evasão fiscal de R$ 12,2 bilhões - foi a primeira vez que a evasão no setor superou a arrecadação tributária. Segundo levantamento do Ibope, datado de 2019, o comércio ilegal de cigarros corresponde a 57% do mercado deste segmento no Brasil.

Cigarro do crime segue o trajeto dos cigarros que entram ilegalmente no Brasil, vindos do Paraguai - calcula-se que o país produz cerca de 71 bilhões de cigarros, dos quais 67,2 bilhões são contrabandeados para nosso País. Mostra como a entrada desse material no Brasil é viabilizada por grandes organizações criminosas, em um enfrentamento diário com as forças de segurança do Brasil, bem como a importância dessa modalidade criminosa para o financiamento de facções criminosas e milícias e das medidas possíveis - muitas delas urgentes - para enfrentar essa realidade.