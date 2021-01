Paola Carosella deixa equipe do MasterChef da Band

Muito popular nas redes sociais por posicionamentos engajados e bem-humorados, a chef Paola Carosella não participará mais da atração MasterChef na Band. Nesta quarta-feira (13), ela comunicou à direção da emissora sua decisão de focar as atenções em seus negócios particulares, neste momento em fase de grande expansão.

O Grupo Bandeirantes emitiu um comunicado nesta tarde agradecendo a parceria e toda a dedicação da chef durante os últimos seis anos no elenco do MasterChef: "Paola Carosella ajudou (e foi uma das protagonistas), ao lado de um grande time de profissionais, a consagrar o programa como um dos maiores sucessos da TV brasileira".

A chef declarou: “Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”.

O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu pessoalmente Paola: “Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas”.

A substituta (ou o substituto) de Paola Carosella na próxima temporada do MasterChef ainda não foi definida (o) pela Band e Endemol. O período de gravações da oitava temporada ainda não foi definido. As inscrições para participantes estão abertas até 31 de março por formulário no site da emissora

Para concorrer a uma vaga na atração, é necessário ser maior de 18 anos e não ter prestado serviços profissionais como cozinheiro. Também não serão aceitas inscrições de pessoas já tenham curso superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área. Produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health, o programa MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group.