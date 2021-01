Nat Geo Wild exibe programação especial sobre natureza selvagem

O Nat Geo Wild preparou uma programação especial para os fãs dos animais selvagens, apresentando aqueles os que vivem nas planícies da África. Nesta quarta-feira (13), a partir das 22h, o canal estreia a série Predadores africanos, com três episódios em sequência sobre o dia a dia dos grandes carnívoros da região e tudo o que eles são obrigados a fazer para sobreviver.

O primeiro capítulo é Oportunistas, mostrando que nada detém os predadores na África para capturarem as suas presas quando precisam de comida, motivados pela fome. Na sequência, às 22h45min, Guerra de gangues é ambientado nos ferozes campos de batalha de Botsuana, onde é preciso fazer parte de um grupo, com a força vinda dos números. Quando as maiores gangues da África se enfrentam, apenas aqueles com poder, inteligência e um bom trabalho em equipe sobreviverão.

O último desta semana, às 23h30min, é Roubar ou morrer, demonstrando que a natureza africana é dura com os ladrões, que todo animal deve lutar pelo que é legítimo. Em toda quarta-feira, vai ao ar um capítulo inédito de Predadores africanos.

Já nos dia 23 de janeiro, às 21h, o canal passa o episódio Uganda: Perigos no Paraíso, da atração África selvagem. A beleza do continente africano também traz ameaças, com os animais que vivem na região. Às 21h45min, a produção exibe Delta do Okavango: Paraíso das águas, local em que a chegada anual de uma inundação transforma o deserto em um maravilhoso terreno aquático. Trata-se de um dos habitats mais diversos da Terra.

Em 31 de janeiro, também às 21h, Planeta hostil: África aborda a seca, poeira e sol forte da região. Na sequência, África do Sul: Terra de extremos destaca a fauna exótica, incluindo versões minúsculas e gigantes de espécies comuns para ocupar nichos desafiadores, sempre com vistas à sobrevivência naquele local.