'Soul' é eleito melhor animação no Critics Choice Super Awards

O prêmio Critics Choice Super Awards estreou sua primeira edição organizada pela Critics Choice Association e escolheu Soul como melhor animação do ano. O filme da Diney/Pixar também levou mais duas estatuetas nas categorias melhor dublador em filme de animação (Jamie Foxx) e melhor dubladora em filme de animação (Tina Fey).

Com cerimônia apresentada pelo diretor Kevin Smith e pela atriz Dani Fernandez, seguindo os protocolos de segurança para Covid-19, a premiação finalizada na madrugada desta segunda-feira (11) teve muitas surpresas. A atriz Margot Robbie venceu como melhor atriz em filme de super-herói por Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Outro grande vencedor da noite foi Palm Springs com três estatuetas: melhor filme de ficção científica ou fantasia, melhor ator em filme de ficção científica ou fantasia para Andy Samberg, e melhor atriz em filme de ficção científica ou fantasia para Cristin Milioti.

Nas séries, a produção Vikings foi escolhida como melhor série de ação. Mas a noite foi de The Boys, que levou o prêmio de melhor série de super-herói, melhor ator em série de super-herói e melhor vilão em série para Antony Starr - e melhor atriz em série de super-herói para Aya Cash.

Agência Estado

OS GANHADORES DO CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

Filmes

Melhor filme de ação: "Destacamento Blood" (Netflix)

Melhor ator em filme de ação: Delroy Lindo - "Destacamento Blood" (Netflix)

Melhor atriz em filme de ação: Betty Gilpin - "A Caçada" (Universal)

Melhor animação: "Soul" (Disney +)

Melhor ator de voz em uma animação: Jamie Foxx - "Soul" (Disney +)

Melhor atriz de voz em uma animação: Tina Fey - "Soul" (Disney +)

Melhor filme de super-herói: "A Velha Guarda" (Netflix)

Melhor ator em um filme de super-herói: Ewan Mcgregor - "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa" (Warner Bros)

Melhor atriz em um filme de super-herói: Margot Robbie - "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa" (Warner Bros)

Melhor filme de terror: "O Homem Invisível" (Universal)

Melhor ator em um filme de terror: Vince Vaughn - "Freaky - No Corpo de um Assassino" (Universal)

Melhor atriz em um filme de terror: Elisabeth Moss - "O Homem Invisível" (Universal)

Melhor filme de ficção científica/fantasia: "Palm Springs" (Hulu)

Melhor ator em um filme de ficção científica/fantasia: Andy Samberg - "Palm Springs" (Hulu)

Melhor atriz em um filme de ficção científica/fantasia: Cristin Milioti - "Palm Springs" (Hulu)

Melhor vilão em um filme: Jim Carrey - "Sonic O Filme" (Paramount)



Séries

Melhor aérie de ação: Vikings (História)

Melhor ator em uma série de ação: Daveed Diggs - "Snowpiercer" (Tnt)

Melhor atriz em uma série de ação: Angela Bassett - "9-1-1" (Fox)

Melhor série de animação: "Bojack Horseman" (Netflix)

Melhor ator de voz em uma série de animação: Will Arnett - "Bojack Horseman" (Netflix)

Melhor atriz de voz em uma série de animação: Kaley Cuoco - "Harley Quinn" (HBO Max)

Melhor série de super-herói: "The Boys" (Amazon Prime Video)

Melhor ator em uma série de super-herói: Antony Starr - "The Boys" (Amazon Prime Video)

Melhor atriz em uma série de super-herói: Aya Cash - "The Boys" (Amazon Prime Video)

Melhor série de terror: "Lovecraft Country" (HBO)

Melhor ator em uma série de terror: Jensen Ackles - "Supernatural" (The Cw)

Melhor atriz em uma série de terror: Jurnee Smollett - "Lovecraft Country" (HBO)

Melhor série de ficção científica/série fantasia: "The Mandalorian" (Disney +)

Melhor ator em uma série de ficção científica/fantasia: Patrick Stewart - "Star Trek: Picard" (Cbs All Access)

Melhor atriz em uma série de ficção Científica/fantasia: Natasia Demetriou - "What We Do in the Shadows" (FX)

Melhor vilão em uma série: Antony Starr - "The Boys" (Amazon Prime Video)

Folhapress