Maior exposição fotográfica a céu aberto do Brasil se encerra em Porto Alegre

Com curadoria, produção e concepção gráfica de Marcos Monteiro, 235 cliques de fotógrafos de 10 estados do Brasil, além de Portugal, França e Canadá, a exibição da terceira edição da Street Expo Photo se encerra nesta terça-feira (12), na Escadaria da Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Abordando o tema Vida – antes e pós pandemia, as imagens estão expostas e disponíveis para visitação na escadaria do viaduto da Borges de Medeiros – um dos pontos mais icônicos da capital gaúcha, comemorando seus 88 anos de construção. Uma curiosidade: nesta edição, pela primeira vez, o número de mulheres participantes é maior – tendo um painel exclusivo de fotógrafas do coletivo porto-alegrense Essas Mulheres.

A 3ª Street Expo Photo é composta por 16 painéis de dois metros cada, cobrindo quase 40 metros das paredes da Escadaria Verão, do viaduto da Borges de Medeiros, junto à rua Duque de Caxias. A maior exposição a céu aberto do País conta com a participação de fotógrafos emergentes e renomados tais como Márcio Scavone (São Paulo), Lucille Kanzawa (São Paulo), Lu Brito (Bahia), José Medeiros (Mato Grosso), Luís Pereira (Portugal), Ricardo Labastier (Bahia), Fred Gustavos (Mato Grosso), Wander Rocha (Rio de Janeiro), Emma Radenac (França), Fernando Bueno (Rio Grande do Sul), dentre outros.