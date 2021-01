Médico gaúcho lança single produzido durante a pandemia

Paulo Bala lança seu primeiro single de trabalho, O amor que a natureza fez crescer, nesta segunda-feira (11). A canção foi produzida durante a pandemia e aborda sobre um sentimento que surge na vida de um indivíduo num momento difícil e sem rumo.

Paulo é formado em Medicina, profissão em que atua há mais de 30 anos, mas a música sempre fez parte de sua trajetória. Seu primeiro contato com ela aconteceu ainda criança, quando ganhou de seu tio um violão Giannini aos 10 anos de idade. Natural de Rio Grande, iniciou seus estudos musicais na escola Litz e logo despertou sua paixão pela composição.

Durante a pandemia, a música foi a forma como Paulo Bala aliviou a pressão do dia a dia como médico. De abril a dezembro de 2020, foram produzidas oito músicas – que serão lançadas ao longo dos próximos meses - e que traduzem um pouco o universo da Medicina e sua vida pessoal, entre cura e sentimentos.

As canções têm forte identificação com os ritmos regionais gaúchos, mas as influências do músico são muitas; circulam de Beatles, U2, BB King, Tim Maia a artistas gaúchos como Cesar Passarinho, Vitor Ramil, Kleiton & Kledir e Wilson Paim.