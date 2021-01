TV Globo exibe série britânica 'A cor do poder', com trilha de Jay-Z

Sephy (Masali Baduza) e Callum (Jack Rowan) eram amigos quando crianças, mas passaram muitos anos sem se ver. O reencontro inesperado desperta uma paixão tão arrebatadora quanto impossível. Sephy pertence à 'Elite', classe dominante negra, e namora o imprevisível Lekan (Jonathan Ajayi); enquanto Callum é branco, integrante da classe baixa de escravos recém-libertados conhecida como ‘Zeros’.

A luta dos jovens para viver seu amor é o fio condutor de A cor do poder, série que estreia na TV Globo nesta segunda-feira (11), depois da novela A Força do Querer. No mesmo dia, todos os capítulos estarão disponíveis para assinantes do Globoplay. Os episódios vão ao ar na rede da TV aberta até sexta-feira (15), com exceção da quarta-feira (13).

Com trilha sonora assinada por Jay-Z, que também é o produtor-executivo, a série é baseada no livro Noughts & Crosses, da autora britânica Malorie Blackman, condecorada em 2008 com a Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à literatura. Filmada na África do Sul, a história é ambientada na realidade distópica do continente Albion.

Nessa sociedade marcada por disputas políticas e rígidas leis, Sephy e Callum se esbarram novamente, enquanto ele trabalha como garçom na sofisticada festa de aniversário da mãe dela. Encantados um pelo outro, eles desafiam as regras locais e suas próprias famílias, provocando mudanças nem sempre tranquilas em todo o universo que os cerca.