Impressionismo francês é atração no Telecine Cult neste domingo

O cinema como arte já fazia sentido nos primórdios do Impressionismo Francês, movimento que devolveu à França o protagonismo perdido para os norte-americanos no pós-Primeira Guerra. Entre os responsáveis pelo feito estão a realizadora e crítica Germaine Dulac; o cineasta, ator e escritor francês Abel Gance; e Jean Renoir, filho do pintor impressionista Pierre-Auguste Renoir, que deixou um legado com filmes de crítica social e humor. Esses nomes ganham destaque no especial Impressionismo Francês, neste domingo (10), às 15h, no Telecine Cult, dentro do Festival 125 Anos de Cinema