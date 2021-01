Programa 'Saia Justa' estreia temporada de verão nesta quarta-feira

Para refrescar este verão, o GNT estreia a temporada especial do Saia Justa, que marca o reencontro de Astrid Fontenelle e suas companheiras Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos em um espaço luminoso e ao ar livre, como pede a estação mais quente do ano. Com estreia marcada para esta quarta-feira (6), às 22h15min, o programa foi gravado na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo, em um cenário que celebra o encontro da natureza com a tecnologia: com muito verde e elementos futuristas.

Além de pautas relevantes e debates calorosos, o público vai acompanhar as "Saias" em quadros novos, com temas leves, divertidos e muita informação. Em Segredos da Mata, Gaby vai compartilhar saberes regionais relacionados à beleza, bem-estar e simpatias, como os chás e suas funções, os afrodisíacos naturais e os cosméticos que podem ser encontrados na natureza, entre outras dicas.

Enquanto a vacina contra a Covid-19 não sai, Mônica Martelli faz viagens virtuais no quadro Mônica Viajando. Com a ajuda de chroma key, a apresentadora faz um tour por diferentes cenários turísticos, vivenciando situações engraçadas e, muitas vezes, confusas.

Enriquecendo a temporada, a atriz e roteirista Maria Bopp, através de sua personagem "Blogueirinha do Fim do mundo", traz esquetes de fim de bloco sobre o "clima" desse verão atípico, com seu humor ácido e irreverente. Enquanto isso, a poetisa Vitória Rodrigues comanda o De Repente, Verão, em que faz repentes sobre temas relacionados à pauta do programa.

E, para dar o tom da estação, Gaby e Pitty serão as anfitriãs de números musicais especiais, ao lado de uma banda 100% virtual. No repertório, além das canções próprias, músicas do rock brasileiro, samba, pagode e maracatu. Com oito episódios inéditos, exibidos semanalmente, a temporada especial do Saia Justa foi gravada respeitando as medidas de distanciamento e segurança.