Werner Schünemann ministra cursos de atuação para Casa de Teatro de Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para os cursos intensivos da Casa de Teatro de Atuação em Cinema e TV, com o ator, diretor e roteirista porto-alegrense Werner Schünemann. Nas modalidades Iniciante e Avançado, as aulas serão ministradas através das plataformas digitais da Escola e terão dois meses de duração, com uma vivência única de encontros com o artista, a partir de 13 de janeiro.

Através de diversos exercícios para aprimorar a arte de atuação na linguagem do audiovisual e com um número restrito de alunos, os cursos serão 100% online, ao vivo, além de serem gravados para a posterior disponibilidade. Informações e inscrições no site da escola

Werner Schünemann, além de ator, é diretor e roteirista. Nascido em Porto Alegre, é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Sempre em busca de novos desafios, Werner faz de sua inquietude uma aliada na arte de se reinventar. Desempenhou papéis marcantes como Bento Gonçalves, na minissérie A Casa das Sete Mulheres, e o vilão Saulo, da novela Passione, ambas na TV Globo. Acumula em seu currículo mais de 10 telenovelas, 15 longas-metragens, peças teatrais, séries e minisséries, além das obras em que foi diretor e roteirista.