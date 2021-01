Documentário 'Partida', de Caco Ciocler, estreia no Canal Brasil nesta semana

O premiado documentário Partida, de Caco Ciocler (ator e também diretor do documentário Esse viver ninguém me tira) estreia no Canal Brasil nesta terça-feira (5), às 20h15min. Recentemente, o título produzido por Ciocler e Beto Amaral e coproduzido por Paulo Vidiz, ganhou o prêmio de Melhor Filme no Porto/Post/Doc em Portugal.

O longa também poderá ser assistido no canal no domingo (10), às 05h20min; na quinta-feira (14), às 14h; e na terça-feira (26), às 18h15min. O filme já foi selecionado para oito festivais internacionais e é uma produção da Cisma Produções (de Vazante, O Banquete, Insolação), em coprodução com a Zumbi Post e distribuição da Pandora Filmes.