Tanya Roberts, atriz de '007' e 'Sheena', morre aos 65 anos nos Estados Unidos

A atriz norte-americana Tanya Roberts morreu em Los Angeles (EUA) aos 65 anos, depois de permanecer hospitalizada por vários dias. Tanya, que foi internada em 24 de dezembro, depois de sofrer uma queda quando caminhava com seus cães, morreu no domingo (3), informou o agente Mike Pingel ao The Hollywood Reporter. "Estou arrasado. Ela era brilhante e linda e sinto que uma luz foi retirada. Dizer que ela era um anjo estaria no topo da lista ", disse ele.

Tanya Roberts era conhecida por sua participação no filme de James Bond 007 Na Mira dos Assassinos (A View to a Kill, 1985), o último protagonizado por Roger Moore. A atriz, cujo nome original era Victoria Leigh Blum, nasceu em Nova York em 1955. Foi modelo antes de iniciar a carreira como atriz na temporada final da série As Panteras (Charlie's Angels).

Tanya também protagonizou o filme Sheena, a Rainha da Selva (1984). Mais recentemente, ela integrou o elenco da série That '70s Show, na qual interpretava a mãe de Donna (Laura Prepon). Na foto acima, ela está ao lado do agente Norby Walters participam da 16ª Noite Anual das 100 Estrelas de Gala do Oscar de Norby Walters realizada no Beverly Hills Hotel, em 5 de março de 2006, em Beverly Hills, na Califórnia.

Agência Estado