TV Brasil apresenta programação musical no Ano Novo

Shows com personalidades de diversos estilos musicais embalam a programação da TV Brasil para a chegada do Ano Novo nesta quinta-feira (31) e sexta-feira (1). Personalidades como Luan Santana e Fernanda Abreu são duas das principais atrações que marcam a passagem para 2021. A festa começa com a energia contagiante que combina axé e pagode do Tchakabum nesta quinta (31), às 22h. O show foi gravado no início do ano para o programa Todas as Bossas no histórico estúdio 3 da TV Brasil, no Rio de Janeiro.

Em seguida, às 23h, é a vez do Molejo agitar a noite com descontração e alegria. O grupo toca uma sequência de clássicos do pagode que marcaram época nos anos 1990 como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura e Cilada. Consagrado pelo carisma e criatividade das letras e coreografias, o sexteto liderado por Anderson Leonardo e Andrezinho demonstra toda sua alegria para animar o público de casa. Os bambas levantam o astral no palco do estúdio 3.

Já à meia-noite, na hora da virada, o destaque é o cantor Luan Santana em uma performance marcante. A TV Brasil exibe uma apresentação do artista sertanejo gravada pela emissora afiliada TV Pernambuco. Luan Santana se apresentou nos últimos anos durante as festividades de São João, no Pátio do Forró, em Caruaru, no interior do estado.

Após às 1h da manhã da sexta-feira a cantora Fernanda Abreu entra em cena na telinha à 1h da manhã com o show Amor geral. Ela recorda sucessos da carreira como Veneno da lata, Garota sangue bom e Rio 40 graus, além de mostrar as canções do último disco. Logo depois, às 2h, a banda Yahoo traz um espetáculo que combina rock romântico e sucessos dos anos 1980. Os artistas interpretam clássicos do rock nacional e versões de músicas estrangeiras. O repertório vai de Beatles a Ultraje a Rigor passando por Tim Maia e Michael Jackson.

Marco da efervescência do rock'n'roll brasileiro dos anos 1980, a Blitz se apresenta às 3h na TV Brasil. Com o veterano Evandro Mesquita à frente desde a formação original, a banda se destaca pela irreverência e som arrojado que cativa novos públicos na mistura de rock, pop, funk, reggae, samba e blues. O show foi realizado no estúdio 3 para o programa Todas as Bossas.

O sambista Xande de Pilares fecha a maratona de apresentações de Ano Novo na TV Brasil a partir das 4h. Durante o espetáculo gravado na emissora, o músico toca as canções Clareou, Tá escrito e Tem que provar que merece. Para cantar esses sucessos, o bamba recebe vários convidados como a mãe Dona Maura Helena, também artista, o parceiro André Renato, além de astros da nova geração como o sobrinho Jhonatan Alexandre, atual vocalista do grupo Revelação, e o sambista Juninho Thybau.