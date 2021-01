Instituto Ling e Fundação Iberê planejam atrações enquanto visitação não é liberada

Receber o público. Uma coisa tão trivial, requisito básico para qualquer espaço cultural - e que virou a grande meta para 2021, o passo decisivo para superar uma pandemia que tanto prejudicou quem trabalha com arte no ano que passou. Um dos espaços de Porto Alegre que precisou se reinventar em meio às restrições impostas pela Covid-19, o Instituto Ling preparou diferentes formatos para sua programação, adaptando-se às possibilidade na medida em que os decretos municipais e estaduais forem relaxando suas restrições.

As atividades online, oferecidas desde maio do ano passado, seguirão disponíveis no site institutoling.org.br. Entre elas, estão o Clube de Leitura, o Poesa no Ling e o Conversas sobre Arte, além de duas programações infantis, o Musicalização para Crianças e o Contando e Cantando Histórias. As apresentações musicais, por sua vez, devem adotar um formato híbrido, permitindo um pequeno público no Salão de Eventos, mas mantendo a opção de assistir online. Nesse formato, a expectativa é de realizar shows mensais, além de audições comentadas.

Existe a possibilidade de que essas atividades acabem sendo realizadas em caráter 100% virtual, caso ainda não haja liberação para público. A programação definitiva para 2021 deve ser divulgada nas próximas semanas. "De início (por volta de maio de 2020), confesso que eu tinha bastante dúvida se devíamos mesmo passar para esse contexto digital", diz Carolina Rosado, gerente do Instituto Ling. "E uma das coisas que nos inspirou a levar a ideia adiante foi a resposta da consulta que fizemos com nossos clientes. Vários disseram que o que fazíamos era importante para a qualidade de vida deles", relembra.

Outra atividade híbrida prevista para 2021 é um programa de formação em arte e tecnologia, voltado à potencialização da arte nos ambientes digitais e desenvolvido em parceria com o Tecnopuc Crialab, laboratório do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs. Entre março e julho, as aulas teóricas devem ser transmitidas online, com a expectativa de encontros presenciais a partir do segundo semestre.

Algumas coisas, é claro, só podem ser plenamente vivenciadas de forma presencial. A mostra Decupagem, da artista plástica mineira Iole de Freitas, está instalada na galeria do Instituto Ling e aguardando o aval do poder público para visitação, via agendamento e com público reduzido. Projetos como o Cine Sentidos, que mistura cinema e atividades de imersão teatral, e o Concertos Ling para a Juventude também aguardam a volta do público para que possam ser retomados.

"Fizemos consultoria com a Santa Casa para preparar o prédio, de forma a atender os protocolos sanitários da melhor forma. Mas não faz sentido agora, em um momento de bandeira vermelha, promover atividades que envolvam riscos", afirma Carolina Rosado. Seja como for, a perspectiva de acessar o Ling online deve permanecer, mesmo quando o pior da pandemia tiver ficado para trás. "Tenho escutado muito coisas como 'eu não conhecia o Instituto Ling e agora, quando puder entrar, eu faço questão de ir'. Não existe voltar atrás (nas transmissões online), é incontestável o ganho que isso proporciona em ampliação e formação de público."

