Estão abertas as inscrições para a edição 2021 do Cine Esquema Novo

Estão abertas, até 27 de janeiro, as inscrições para a Mostra Competitiva Brasil do Cine Esquema Novo 2021. A 14ª edição do festival, um dos mais importantes do cinema alternativo e experimental brasileiro, vai ocorrer entre os dias 10 e 15 de abril, com exibições gratuitas em formato online.

Serão aceitas obras finalizadas a partir de 1º de julho de 2019, que não foram inscritas anteriormente no festival, de trabalhos realizados no Brasil por brasileiros ou estrangeiros, ou no exterior por brasileiros. Regulamento e formulário para inscrições estão disponíveis no link

As inscrições selecionadas concorrem entre si, independente de duração e formato. Composto por três convidados, o júri concederá o Grande Prêmio a uma das obras, além de um máximo de cinco prêmios Especial do Júri. Além da mostra competitiva, o Cine Esquema Novo trará projeções urbanas, debates, seminários e oficinas.