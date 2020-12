History encerra ano com maratonas das séries 'Caçadores de Relíquias' e 'O Sócio'

O History Channel irá encerrar o ano de 2021 com uma maratona de seus dois grandes sucessos de audiência. A partir da quarta-feira (30), às 18h10min, Caçadores de Relíquias, exclusiva do History, terá uma maratona especial com 24 de duração. Além disso, o canal estreia episódio duplo especial, com imagens inéditas da série, às 21h30min.

A produção acompanha a dupla Mike Wolfe e Frank Fritz, e sua eficiente ajudante, Danielle Colby Cushman, enquanto percorrem em ferros-velhos, sótãos, garagens, galpões ou celeiros, em pequenos povoados e regiões isoladas dos Estados Unidos, em busca de relíquias e tesouros escondidos. Por trás dessas descobertas, há também incríveis personagens e histórias a serem desvendados.

Já na quinta-feira (31), a partir das 18h, Marcus Lemonis prova seu talento de empreendedor em O Sócio. O carismático Marcus Lemonis é conhecido por resgatar empresas da falência no programa, também exclusivo do History. Para celebrar a chegada de 2021, o canal presenteia a audiência com uma supermaratona da série, das 18h do dia 31 às 17h20 de 1.

Com grande habilidade para fazer negócios, Marcus Lemonis comprovou seu talento de empreendedor, contribuindo com uma boa ideia ou um conselho para dar. Além disso, se dispõe a investir milhões de dólares do seu próprio bolso para tirar os novos sócios da ruína. No entanto, quando ele oferece uma solução, existem apenas duas alternativas: aceitá-la por completo ou desistir da parceria. Nas seis temporadas anteriores, Lemonis, diretor e CEO da Camping World, já investiu mais de US$ 30 milhões em companhias cujas histórias foram mostradas na série.