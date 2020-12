TV Cultura destaca na programação animação infantil brasileira

Neste sábado (26), às 16h, vai ao ar na TV Cultura a animação infantil brasileira O menino e o mundo. O filme, lançado em 2014 e dirigido por Alê Abreu, já ganhou vários prêmios, entre eles, o Annie Awards na categoria Melhor Filme Independente, e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Longa-Metragem de Animação. Em 2016, a produção concorreu ao Oscar como Melhor Filme de Animação.

O longa conta a história de Cuca, um menino que mora com seus pais em uma pequena cidade rural. Certo dia, ele vê seu pai partindo para a cidade grande em busca de trabalho e fica muito triste. Após dias de memórias confusas, o garoto decide fazer as malas, pegar o trem e se aventurar na capital onde mora seu pai. Porém, na cidade grande, Cuca se depara com a pobreza, exploração e falta de perspectivas.

No sábado seguinte (2), a TV Cultura exibe mais uma produção nacional, o também premiado Tito e os pássaros. A animação de 2018, dirigida por André Catoto, Gabriel Bitar e Gustavo Steinberg, venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Longa-Metragem de Animação, e o Children’s Film Festival Seattle, entre outros prêmios nacionais e internacionais. A produção ainda conta com vozes de grandes nomes como Denise Fraga, Mateus Solano, Otávio Augusto e Matheus Nachtergaele.

O enredo apresenta Tito, um garoto que se propõe a salvar o mundo de uma estranha epidemia, na qual as pessoas ficam doentes quando sentem medo. Com a difícil missão, Tito conta com a ajuda de dois amigos para encontrar uma pesquisa perdida de seu pai sobre canções de pássaros, que pode ajudar a combater a doença.