Matheus, da dupla sertaneja Lucas e Matheus, morre por complicações de Covid-19

O cantor Matheus, da dupla sertaneja Lucas e Matheus, morreu aos 57 anos nesta terça-feira (22) em decorrência de complicações da Covid-19. O artista veio de Portugal quando começou a apresentar sintomas do novo coronavírus. Ele chegou a ser internado e entubado em 16 de dezembro, em um hospital em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, porém não resistiu.