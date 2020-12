Casa Virtual da CCMQ traz artistas da nova geração na última edição do ano

Aa última edição do projeto Casa Virtual do ano de 2020 ocorre nesta quarta-feira (23). Com o olhar no novo que tanto se almeja, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) direciona os holofotes a duas jovens artistas, protagonistas de seu tempo e agentes das transformações da contemporaneidade. As cantoras e compositoras Mariana Froes, de Goiás, e Ligia Lazevi, paulistana radicada em Porto Alegre, fazem o Casa Virtual Especial de Fim de Ano, com transmissão ao vivo às 21h, pelo Instagram @ccmarioquintana.

O evento Casa Virtual vem ocorrendo desde o mês de maio, em função das medidas de distanciamento social, em substituição aos tradicionais shows que aconteciam na Travessa dos Cataventos. O projeto já trouxe artistas nacionalmente consagrados como Vitor Ramil, Adriana Calcanhotto, Maria Rita e Filipe Catto. A edição mais recente, celebrando o Mês da Consciência Negra, reuniu artistas da cena local como a rapper Cristal, o músico Dona Conceição, a cantora Pâmela Amaro e o Coletivo Poetas Vivos.

O diretor da Casa de Cultura Mario Quintana assinala que as duas jovens artistas representam uma vertente da música produzida pela geração web com fortes referências, que vão do jazz à MPB, mesclada à experimentação e à pesquisa na construção da estética musical. “É um encontro que celebra a vitalidade e a criação artística de nomes que representam uma renovação na música brasileira, com um olhar para o futuro, mas na busca por respostas para incertezas que também são de gerações anteriores”, comenta Diego Groisman.

Com apenas 17 anos e quase 600 mil inscritos em seu canal no YouTube, a cantora e compositora goiana Mariana Froes coleciona números e boas críticas na mídia especializada. Seu EP de estreia, Nebulosa, lançado em outubro de 2020, contabiliza 1,3 milhão de plays das cinco faixas autorais.

Ligia Lazevi vive em Porto Alegre desde 2015, cursa Música Popular na Ufrgs e participa da Linha de Pesquisa SemSono (Semiótica e Sonoridades). É idealizadora do Festival Eva Diva, integrante dos coletivos Gurias do IA e Casona. O repertório de seu primeiro show solo, Dois Sóis, está em processo de gravação. Em 2018, idealizou, produziu e integrou o grupo Tem Pipoca na Panela, levando releituras de clássicos da MPB para o público infantil.