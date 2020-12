Longa gaúcho 'Aos olhos de Ernesto' estreia no Canal Brasil nesta semana

Com Jorge Bolani, Gabriela Poester e Julio Andrade no elenco, sob a direção da gaúcha Ana Luiza Azevedo, estreia nesta terça-feira (23) no Canal Brasil o filme Aos olhos de Ernesto. O longa, que seria exibido nas salas de cinema em abril deste ano, mas, devido à pandemia de Covid-19, estreou em drive-in e streaming em setembro , chega à programação do canal às 21h30min.

Filmada em Porto Alegre, a trama acompanha a história de Ernesto (Bolani), um fotógrafo uruguaio que está ficando cego por conta da idade, mas tenta disfarçar e enganar a todos. No decorrer do filme, o senhorzinho descobre que aos quase 80 anos, ainda consegue se divertir, fazer amizades e se apaixonar. Com o avanço da idade e da perda de visão, é necessário que Bia, (Gabriela Poester), uma jovem cuidadora de cães de 23 anos, passe a cuidar de Ernesto.

Esse encontro entre gerações é um dos destaques da trama, que provoca contrastes e risadas. O filme reflete de maneira sensível e com bom-humor problemas profundos do mundo contemporâneo, como o processo de envelhecimento e o tratamento do idoso na sociedade.

O título ganhou o prêmio da crítica na Mostra Internacional de São Paulo de 2019 e foi eleito o melhor filme pelo público no Festival de Punta del Este deste ano. O elenco conta ainda com Celina Alcântara, Jorge D'elia e Mirna Spritzer.

O longa de 122 minutos tem reprises no Canal Brasil, onde é atração inédita e exclusiva, no domingo (27), às 10h50min; na segunda-feira (28), às 18h; e na terça-feira (29), às 15h25min.