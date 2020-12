Luís Dill comemora 30 anos de escrita, com lançamento do 60º título da carreira

Para marcar os 30 anos de carreira literária, o premiado escritor gaúcho Luís Dill lança, nesta terça-feira (29), o romance adulto Timbirupá (Casa 29, 232 páginas, R$ 50,00), seu 60º título. Em formato online em função da pandemia, Dill conversará no evento virtual com o escritor e editor Cláudio B. Carlos. A live poderá ser acompanhada no perfil do autor no Facebook , a partir das 19h.

Timbirupá se passa em dois dias de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas ruma ao Rio de Janeiro - capital federal da época - para tomar o poder. Mas a Revolução de 1930 é apenas pano de fundo da narrativa que retrata o cotidiano da cidadezinha homônima ao livro, em uma região remota do Brasil. Naquele curto espaço de tempo, ocorrem dois assassinatos, um tornado e uma catástrofe.

Timbirupá é o nome de um arbusto em extinção encontrado em regiões áridas do Brasil. Na língua dos Yatukuwés, timbirupá significa "punho cerrado do mau" ou "punho fechado do diabo". O pequeno município é caracterizado pelo calor e pela areia que ameaça devorá-lo. Timbirupá é banhada pelo Rio Kawe-poru, de águas traiçoeiras e misteriosas, onde se oculta o mítico coiteté, conhecido como o "vampiro dos rios". Sua carne é saborosa e, segundo a tradição indígena, é um peixe que anda.

Pelos céus de Timbirupá também circula o pássaro mugum-três-cores, também em extinção. De plumagem negra e piado desagradável, é tida como ave de mau agouro, capaz de antecipar tragédias.

A apresentação oficial da obra ao público antes da virada para 2021 não tem a ver com o fato de a Revolução ter completado 90 anos em outubro. "O livro deveria ter sido lançado no dia 4 de abril, meu aniversário. Mas já em março percebemos que a pandemia chegaria de vez e cancelamos o evento. Então, ficamos aguardando a situação melhorar, o que não ocorreu. Decidimos lançar no final de dezembro, só para não deixarmos passar em branco a comemoração dos meus 30 anos de literatura", conta Dill, que, na verdade, diz não ter se dado conta dos 90 anos da Revolução de 1930.

O livro tem ilustrações de Beto Soares e passou por leitura crítica do professor de Escrita Criativa e Teoria da Literatura na Pucrs, Luís Roberto Amabile. O autor explica que Timbirupá surgiu há cinco ou seis anos, quando ele se propôs um exercício técnico: reunir vários personagens em um determinado lugar falando de um assunto específico.

O objetivo do desafio era ver como Dill resolveria a questão dos diálogos de toda aquela gente. "Eu precisava ser claro e, ao mesmo tempo, criativo. Em termos de cenário, logo pensei em comunidade pequena e sem energia elétrica, para aumentar o efeito dramático, o que me levou ao passado. E como mostrar que a história se passava em época pretérita?"

Todas essas questões foram elaboradas com cuidado, segundo o autor. O trabalho acabou se ampliando, novos cenários e personagens surgiram, e ele percebeu que o exercício era, na verdade, o embrião de um romance. "Escolher a Revolução de 1930 como momento em que ocorre a história teve a ver com meu fascínio com a época e com os romances brasileiros produzidos no período. A questão das velhas oligarquias se adequava muito bem às situações que foram surgindo no desenvolvimento dos fatos que integram o livro. E aqui uma revelação: a partir do Timbirupá, decidi escrever uma narrativa longa para cada década do século XX. É uma loucura que batizei de Ciclo XX. É meu século preferido, já tenho mais dois livros escritos e sigo trabalhando", adianta.

Porto-alegrense de 55 anos, Dill é formado em Jornalismo pela Pucrs e pós-graduado em Literatura Brasileira. Estreou como escritor em 1990. Entre suas premiações, estão o Troféu Açorianos de Literatura e o Prêmio Biblioteca Nacional. Alguns de seus títulos já foram adquiridos por governos municipais, estaduais e federal. Vários receberam o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e fazem parte de seu acervo básico. Em sua atividade de escritor, participa de feiras do livro, sendo patrono ou convidado, e de variados tipos de encontros com leitores em escolas e universidades.

Pela Editora Casa 29, já lançou Minha camisa amarela de flanela, Guri do cimento e 100 mil seguidores (finalista do Prêmio Jabuti de Literatura 2020). Neste mês, o autor venceu novamente o Prêmio Açorianos de Literatura, na categoria infantojuvenil, com Rabiscos (2019), que também foi finalista do Jabuti e recebeu outras distinções.

Com Timbirupá, o escritor e jornalista chega aos 60 livros publicados. Para o futuro, projeta mais trabalho intenso. Além do Ciclo XX, continua escrevendo ao público jovem: "As editoras de fora do Estado seguem me pedindo textos. Dois novos livros estão programados para o primeiro semestre de 2021".

Confira a entrevista completa com o autor

Escritor tem live de apresentação da obra nesta terça-feira (29) pelo seu perfil do Facebook

LEONARDO BRASILIENSE/DIVULGAÇÃO/JC