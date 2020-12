Contos inéditos ganham destaque da TAG em dezembro

Três contos inéditos do escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald, em edição exclusiva da TAG - Experiências Literárias, serão o brinde dos assinantes do Kit Curadoria, que tem como livro do mês uma publicação inédita no Brasil, indicada pelo moçambicano Mia Couto. Fitzgerald é autor de sucessos como O Grande Gatsby e O Curioso Caso de Benjamin Button, sendo considerado um dos maiores escritores do século XX. O mimo tem capa dura e foi feito em parceria com a editora Antofágica.

Já pelo Kit Inéditos, os assinantes receberão como livro de dezembro a obra de um autor de origem síria, ainda não publicada no País. Também em projeto exclusivo da TAG, o mimo reúne pela primeira vez três contos do Sir Arthur Conan Doyle - criador do detetive Sherlock Holmes. Um dos contos é inédito, e os outros dois são contos "esquecidos" do autor, há muito tempo não publicados.

Os novos lançamentos ampliam a lista de publicações exclusivas da TAG que inclui livros com capa dura e projetos gráficos especiais. Entre os títulos que receberam o tratamentopremiumdo clube de livros estão "Ensaio sobre a cegueira", de José Saramago; "Capitães da Areia", de Jorge Amado; "Becos da Memória", de Conceição Evaristo e o "O Mágico de Oz", de Frank Baum, que é considerado um sucesso de vendas, com mais de 3.500 cópias comercializadas somente entre os associados da TAG.