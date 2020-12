Ocidente Acústico apresenta Tributo Elis Regina - Camila Lopez e O Arrastão

Fechando as edições online do projeto em 2020, o Ocidente Acústico, apresentando como atração o Tributo Elis Regina - Camila Lopez e O Arrastão, estreia excepcionalmente nesta terça-feira (22), às 21h. Quem adquirir os ingressos por R$ 22,00 no site www.centraldalive.com.br pode assistir ao show virtual - gravado no Ocidente - até às 23h59min de domingo (27).

O espetáculo em homenagem à Elis viaja numa grande linha do tempo, desde a escolha do repertório, que inclui clássicos como Como nossos pais, Arrastão e Upa, Neguinho!, passando por cada fase da cantora, desde sua primeira apresentação na televisão até suas últimas gravações. O roteiro conta ainda com as músicas que trazem à tona o sentimento pelo Brasil, em virtude do momento turbulento pelo qual o País vem passando.

Além da cantora Camila Lopez, O Arrastão é integrada pelos músicos Aline Araújo (teclado), Rafael Muller (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra) e Rafael Pavão (percussão), recriando a formação clássica do grupo que acompanhou Elis na década de 1970 e que fez história com as apresentações no aclamado Festival de Montreaux, na Suíça em 1979.