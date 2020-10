Escolinha do Professor Raimundo estreia com episódio de ensino a distância

A Rede Globo estreia neste domingo (18), após o Esporte Espetacular, a sexta temporada da Escolinha do Professor Raimundo, com um episódio especial. Na trama, os alunos enfrentam um dia de homescholling com aulas remotas em casa por conta da pandemia do novo coronavírus.

Simulando um encontro online, as cenas revelam os alunos em ambientes que só ficavam no imaginário do público, como a fazenda de Nerso (Gui Santana), a decoração da casa de Zé Bonitinho (Mateus Solano), entre outras curiosidades. Os personagens irão enfrentar as mesmas dificuldades já conhecidas em momentos como esse: a tela que trava, a campainha que toca, alunos que mudam de fundo e enviam emojis, além dos que usam roupas inadequadas durante a aula.

Os cenários foram aplicados em pós-produção a partir das gravações realizadas com chroma key, solução encontrada pela produção do humorístico para manter a unidade das cenas e viabilizar os trabalhos, realizados em agosto, com 11 atores revezando as diárias de gravações nos Estúdios Globo e 14 gravando remotamente de casa. O elenco que gravou de casa montou seu próprio cenário a partir de um tutorial feito pela equipe da Globo.

Para Cininha de Paula, diretora artística do programa, a realização do especial representou mais uma vitória da equipe do programa em busca de soluções para seguir produzindo, apesar das limitações da pandemia: "Passamos a quarentena trabalhando em diferentes adaptações da Escolinha: inicialmente, em junho e julho, gravamos um podcast com parte do elenco, cada um em sua casa. Foi uma volta às origens, pois a Escolinha nasceu no rádio. Depois, em agosto, conseguimos gravar esse especial. E, finalmente, voltamos aos estúdios de forma presencial em setembro para gravar a temporada toda em duas semanas, tudo com muito cuidado e comprometimento de cada um”.

A Escolinha do Professor Raimundo tem direção de Alex Cabral e redação final de Angélica Lopes e Leonardo Lanna. No canal Viva, a estreia será na segunda-feira (19), com exibição de segunda a sexta-feira, às 20h, e maratona de episódios aos sábados, a partir das 18h.