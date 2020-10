Pintura e música ao vivo movimentam os sábados no Festival Arte Salva

Instagram A união entre pintura e música ao vivo vai marcar os fins de semana da cultura em Porto Alegre a partir deste sábado (17). O Festival Arte Salva vai reunir 12 artistas plásticos, em um concurso que vai até 14 de novembro (ver tabela abaixo). Todas as cinco datas serão pontuadas por atrações musicais, sempre com transmissão online no canal do festival no YouTube e nos espaços do evento no Facebook . As etapas serão realizadas na galeria de arte e espaço multiuso Fábrica São Geraldo, localizada no Quarto Distrito da Capital.

site oficial A premissa, inspirada no projeto canadense Art Battle, é simples. Em cada edição, quatro artistas plásticos são colocados diante de uma tela em branco, com a tarefa de transformá-la, no prazo de 50 minutos, em uma obra de arte. Enquanto os artistas plásticos colocam as tintas para trabalhar, as bandas confirmadas (Tributo a Tim Maia, Funkalister, Bibiana Petek & Banda e Trabalhos Espaciais Manuais, além do DJ Anderson), se encarregam de criar o clima musical necessário para a celebração. Todas as telas serão colocadas à venda nodo Arte Salva, com valores revertidos integralmente a instituições escolhidas previamente por cada artista.

Ao fim de cada etapa, fica aberta no site a votação que vai definir cada um dos finalistas. No dia 7 de novembro, os três selecionados disputam a final, com anúncio do vencedor no dia 14. O artista vencedor terá até o dia 15 de dezembro para pintar um mural na Escola Estadual de Ensino Fundamental Branca Diva Pereira de Souza, vizinha à sede da Fábrica São Geraldo.

As edições da Art Battle no Estado, que acontecem desde 2016, costumam misturar o clima festivo com a possibilidade de ver uma pintura sendo realizada ao vivo, diante dos próprios olhos. A pandemia roubou, ao menos temporariamente, a chance de assistir o processo de forma presencial. Algo que levou Vinícius Amorim, idealizador e curador do projeto, a pensar em um formato capaz de contornar esse contratempo.

"Em meio a essa maré de insegurança, a gente tentou pensar, em um primeiro momento, em uma alternativa para seguir trabalhando, para ser bem honesto", afirma Vinícius, em conversa com o Jornal do Comércio. "A gente (profissionais ligados a eventos artísticos) acaba aglomerando meio que por default, porque um show, um espetáculo teatral etc são atividades que reúnem pessoas. Estamos precisando aprender a lidar com a situação enquanto tudo ainda está acontecendo. O festival surgiu dessa inquietude nossa, de querer continuar promovendo eventos ligados à arte, e isso nos fez mergulhar nesse desconhecido e tentar experimentar algo novo."

Para isso, era fundamental manter o elemento central do Art Battle: a aproximação do público com o processo da pintura. "É uma festa que reúne pessoas para ver um artista criar diante dos seus olhos", resume. "É muito diferente de um museu, onde se vai para ver apenas o resultado final. As artes visuais têm esse tipo de consumo: nunca se vê o artista pintando, é um recluso, a criação é um processo sofrido, aqueles clichês. A ideia da Art Battle é mostrar que é muito legal ver um artista pintando uma tela, e o Arte Salva mantém esse mesmo espírito", assegura o realizador.

Um espírito que promete trazer movimento para a vida cultural da Capital e do Estado, em um momento em que, mais do que nunca, é preciso disposição para seguir criando e produzindo. "O nome do evento surgiu dessa percepção. A arte salva a mim, salva os artistas, salva as pessoas e, além disso, salva iniciativas em que os artistas acreditam. É uma corrente do bem", acentua Vinícius. "A arte tem sido um grande refúgio nesses dias de isolamento, e acho que dá para usar essa experiência para ampliar o nosso público. O projeto sempre teve essa mensagem de democratizar a arte, tirar a arte do museu e levar para onde as pessoas estão. Se as pessoas estão em casa, então liga o seu YouTube e assiste aí", anima-se.

O Festival Arte Salva conta com patrocínio da Cervejaria Dado Bier e financiamento do Pró-Cultura RS, da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac).

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL ARTE SALVA

Democratizar a arte é um dos grandes objetivos, diz curador Vinícius Amorim

