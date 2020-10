Livro de crônicas sobre a quarentena ganha lançamento em Porto Alegre

O livro Diário da quarentena - Crônicas do confinamento, da jornalista gaúcha Daniela Goes, será lançado, em Porto Alegre neste sábado (17). O evento acontece na Leiteria 639 (24 de Outubro, 1.539), das 14h às 18h, com sessão de autógrafos da autora. O livro traz um olhar leve e divertido sobre o isolamento social, que pegou a todos de surpresa nesse ano de 2020, com a chegada do novo coronavírus.

A obra, escrita praticamente em tempo real, dia após dia, no formato de diário, acabou virando um recorte dos primeiros meses da quarentena. Tudo o que o mundo viu ou vivenciou está lá: o tédio, o medo, o home office, a faxina, a depressão, o cancelamento dos eventos, as crianças em casa, etc. A publicação foi prefaciada pelo escritor da Academia de Letras catarinense Apolinário Ternes.

Diário da quarentena foi editado pela Chiado, editora portuguesa, e já está à venda nos sites das principais livrarias do Brasil e de Portugal, como a Cultura, Travessa, Martins Fontes, Amazon, Bertrand e Wook. Esse é o segundo título de Daniela Goes. Em 2018, ela lançou Não sou moderna - confissões, histórias e outras crônicas, sobre a adolescência, o processo de maturidade e muitas observações da vida contemporânea com todas as mudanças tecnológicas e comportamentais.