Ailton Krenak e Itamar Vieira participam de debate on-line nesta quinta-feira

O escritor e líder indígena Ailton Krenak estará ao lado do autor e pesquisador Itamar Vieira nesta quinta-feira (15), a partir das 19h, em um debate do ciclo Arte da palavra - Rede Sesc de leituras. Com mediação do educador e fotógrafo documentarista Danilo Christidis, o bate-papo faz parte do Mês da Literatura e será transmitido pelo canal do Sesc/RS no YouTube e na página do Arte da Palavra no Facebook

Krenak é autor de obras como Ideias para adiar o fim do mundo e A vida não é útil e vencedor do prêmio Juca Pato de intelectual do ano. Por sua vez, Itamar Vieira é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, com enfoque na formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro.

Em outubro, o projeto apresenta também a oficina Emoção, razão e poesia: substantivos femininos, ministrada pela poeta Elimacuxi (RR) de 26 a 30 de outubro e com inscrições gratuitas pelo site do projeto, além de um debate literário com Mailson Furtado e Wesley Peres, no dia 23 de outubro.