'Bacurau' domina Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, com seis troféus

O faroeste à brasileira Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi o grande vencedor da cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro deste domingo (11), conquistando seis troféus, entre eles o de melhor filme, direção e roteiro original. Ele concorria em 15 categorias.

A cerimônia da premiação, apelidada de o "Oscar brasileiro", foi realizada de forma remota, com apresentação de Marina Person e Adriana Couto. Ela foi transmitida pela TV Cultura e também pelo YouTube e Facebook do canal.

Outros dos favoritos da noite foram A vida invisível, de Karim Aïnouz, com cinco troféus, e Simonal, de Leonardo Domingues, com quatro. Ainda se destacaram a biografia Hebe - a estrela do Brasil e o documentário Estou me guardando para quando o Carnaval chegar, de Marcelo Gomes.

A seleção dos longas que concorrem à premiação é feita através de um sistema de votação dos sócios da academia. Após divulgarem os finalistas, eles elegem os vencedores, com a participação do público, que pode votar nas categorias de melhor longa-metragem ficcional e de melhor documentário.

Veja, abaixo, a lista completa dos vencedores da premiação.

Folhapress

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020

Estou me guardando para quando o Carnaval chegar foi o destaque nas categorias de documentário

CARNAVAL FILMES/DIVULGAÇÃO /JC