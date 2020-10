Erick Jacquin estreia novo programa gastronômico da Band nesta quinta

Nesta quinta-feira (8), às 22h45min, a Band estreia um novo programa sobre culinária comandado pelo Chef Erick Jacquin. Semanalmente, ao longo de 10 episódios, Jacquin e um time de repórteres percorrerão o País atrás das melhores receitas brasileiras no Minha receita. “É um programa leve e bem-humorado, que vai explicar não só a gastronomia do Brasil, mas também tudo o que tem ao redor dela, uma parte muito importante da formação cultural do país”, resume o Chef.

Através da culinária, o programa apresentará costumes e tradições que são passados adiante por quem tem a paixão pela cozinha e conservam a importância cultural da gastronomia. Desde uma dona de casa que gosta de reunir a família à mesa até um chef experiente, todos eles possuem algo interessante para contar. Na estreia, a protagonista será a feijoada, o hino nacional da gastronomia brasileira.

A cada nova descoberta, Jacquin se comunica com os repórteres por videochamada e dá a missão de descobrir esses pratos que chamaram sua atenção. Um drone levará a comida até o anfitrião. Depois de fazer uma degustação às cegas e tecer suas críticas, ele terá a dura responsabilidade de escolher aquele que mais gostou. Por fim, o chef vai para a cozinha e prepara sua própria versão do prato do dia.