Moenda da Canção e Instrumental começam competição nesta quinta-feira

Facebook Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o festival musical Moenda da Canção realiza sua 34ª edição entre esta quinta-feira (8) e sábado, juntamente com a 10ª Moenda Instrumental. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento será realizado sem plateia presencial, apenas com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelodo festival, diariamente, com shows a partir das 21h.

O festival Moenda da Canção é realizado ininterruptamente desde 1987, em Santo Antônio da Patrulha, normalmente em agosto. Em função da crise sanitária, ele foi adiado para outubro, para ter um formato híbrido, buscando manter a emoção das apresentações ao vivo: presencial para os músicos e jurados, mas sem público no local.

Superando a expectativa dos organizadores para este ano, o festival recebeu 493 inscrições, das quais 414 foram canções e 79 foram músicas instrumentais. Na triagem, que ocorreu de forma online nos dias 28, 29 e 30 de agosto, foram selecionadas pela comissão avaliadora formada por Clarissa Ferreira, Marcelo D’ávila, Marcelo Delacroix, Mathias Pinto e Odilon Ramos as 20 que disputarão os troféus Cantador (Moenda da Canção) e Geraldo Flach (Moenda Instrumental).

A ordem de apresentação das músicas já foi definida: serão apresentadas 10 na sexta (9) e 10 no sábado (10), começando com as concorrentes instrumentais. No sábado, voltam ao palco as 12 finalistas, escolhidas pela mesma comissão avaliadora.

A programação também contempla o show Santo Antônio canta seus 260 anos, que acontecerá em três partes, uma em cada noite do festival. Este espetáculo, que será realizado por artistas locais, está sendo produzido especialmente para a Moenda. Trata-se de uma homenagem à cidade de Santo Antônio da Patrulha pelos 260 anos da inauguração da sua primeira capela curada.