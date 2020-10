Feira do Livro oferece curso gratuito de mediação de leitura

A largada da área Infantil e Juvenil da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre será dada a partir desta quarta-feira (7), das 18h às 20h, com um curso de formação de mediadores de leitura. São três módulos gratuitos (nos dias 7, 14 e 21 de outubro) para professores, bibliotecários e mediadores da leitura. A formação é parte do projeto Partiu Feira do Livro!, que conta também com contações de histórias para escolas públicas da Região Metropolitana.

Todas as atividades serão realizadas on-line e são gravadas. As secretarias de educação, escolas ou professores interessados em transmitir as contações a seus alunos podem pedir o link pelo e-mail leitura@camaradolivro.com.br.

Os encontros serão conduzidos pela escritora e professora Gláucia de Souza, com abertura de Nóia Kern. O evento abordará temas como a mediação e leitura, a literatura para a infância e para a juventude e projetos de letramento literário. Além das três atividades on-line, a formação inclui leitura de textos, audição de histórias e exibição de filmes realizadas individualmente pelos participantes, a partir de links disponibilizados pela organização.

Já as contações de histórias serão feitas a partir de obras da literatura popular e ficarão a cargo de Bárbara Catarina e Jairo Klein, que atuarão juntos. As sete histórias serão disponibilizadas ao público e serão transmitidas para as escolas por meio das plataformas de ensino à distância. Foram firmadas parcerias com a Secretaria Estadual de Educação e com as secretarias municipais de educação de Morro Reuter, Cachoeirinha, São Leopoldo, Glorinha, Novo Hamburgo, Gravataí e Canoas.