Músico Eddie Van Halen morre de câncer aos 65 anos

Morreu nesta terça-feira (6), aos 65 anos, o lendário guitarrista Eddie Van Halen, depois de anos de luta contra um câncer na garganta. O site TMZ foi o primeiro a dar a notícia, nesta tarde. Seu filho Wolfgang William Van Halen, fruto do casamento com Valerie Bertinelli, confirmou o ocorrido em um post no Instagram.

Os familiares estavam a seu lado nos últimos momentos. As derradeiras 72 horas do icônico guitarrista foram preocupantes. Os médicos descobriram que o câncer teria se espalhado para o cérebro e outros órgãos.

Halen estava lutando contra a doença há mais de uma década. Ele teria se internado várias vezes pelo último ano, inclusive, em novembro de 2019, devido a problemas intestinais. Recentemente, teve de ser submetido a mais uma quimioterapia.

Os últimos cinco anos do músico também não foram fáceis. Ele precisava viajar, constantemente, entre Estados Unidos e Alemanha para realizar radioterapia.

A foto acima é de 2015, registrada em 17 de maio, por ocasião de uma apresentação no palco do Billboard Music Awards, no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos.