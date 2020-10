'Sob pressão' retorna com dois episódios especiais em hospital de campanha

Sucesso da Globo que rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Atriz para Marjorie Estiano, a série Sob pressão está de volta para dois episódios especiais. Sob pressão - Plantão Covid acompanha a realidade de um hospital de campanha durante a pandemia.

Sob a ótica de Carolina (Marjorie Estiano), Evandro (Julio Andrade), Décio (Bruno Garcia), Mauro (David Jr), Charles (Pablo Sanábio), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antello), o público acompanha o colapso do sistema de saúde e as dificuldades enfrentadas pela equipe médica no combate ao novo coronavírus. O primeiro episódio vai ao ar nesta terça-feira (6), às 22h45min, após a novela A Força do Querer. O segundo, na próxima terça-feira (13), no mesmo horário.

A realidade dos hospitais públicos sempre inspirou a série. Mas, desta vez, a equipe não pode fazer visitas presenciais aos hospitais devido às medidas de isolamento. Marcio Maranhão, consultor médico da série, foi a ponte entre equipe de roteiristas e elenco com o hospital de campanha da vida real: “Fizemos um processo de criação em que a realidade e a ficção se misturavam. Quando os dois episódios começaram a ser escritos, ainda atravessávamos uma fase muito forte. Lucas Paraizo e equipe conseguiram condensar neles três grandes momentos que identifiquei na pandemia: o primeiro foi de perplexidade frente a um vírus que a gente não sabia como tratar; o segundo foi de enfrentamento, em que nos sentimos relevantes no combate à doença; e o terceiro foi o do adoecimento. Mas tentamos mostrar essa realidade com esperança”.

Lucas Paraizo, autor da série, conta que Sob pressão – Plantão Covid traz uma mensagem agregadora e de esperança, além de ser um agradecimento aos profissionais de saúde. Marjorie Estiano também comenta sobre o desafio de trabalhar nesse cenário atípico: “Não existe um novo normal para todos, existe um novo normal para cada um. Cada um leva a vida com a pandemia, suas incertezas e seus medos de uma forma muito específica. E nós somos um conjunto que trabalha com emoções. O desafio foi conseguir terreno firme para fazer com que a emoção encontrasse o caminho dela e contasse essa história”.