Aeroporto de Porto Alegre prepara antigo terminal para receber Drive-In Air Festival

site do evento O terminal antigo do Aeroporto Internacional Salgado Filho está passando por renovações para receber o Drive-In Air Festival. Com a estreia prevista para outubro, ingressos para o primeiro show estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (7) no

Antes realizado no estacionamento 4 do aeroporto, a mudança de local tem relação com as obras de ampliação do novo terminal de cargas realizada pela Fraport. O evento passa a acontecer em frente ao antigo terminal de passageiros da companhia Azul (TPS2), ao lado da estátua do Laçador. A inauguração do espaço, segundo a organizadora Grupo Astral, está prevista para o dia 22 de outubro em evento para convidados.

O Drive-In Air Festival já realizou mais de 10 shows nacionais e deve continuar trazendo atrações de todo o Brasil para a capital gaúcha. Já subiram ao palco os artistas Vitão, Melim, Projota, Turma do Pagode, Atitude 67, Nenhum de Nós, Armandinho, entre outros. A próxima atração confirmada é o cantor Belo, para o dia 7 de novembro.

O evento é dividido em quatro setores: Front Stage Premium, VIP e Standard. As vagas são disponibilizadas de acordo com a chegada e com o setor adquirido.

Com um telão com mais de 100 m², a transmissão dos shows e filmes são feitas via frequência FM através dos rádios dos carros. Pedidos de comida são realizados por QR Code, sem necessidade de descer do veículo. Não é permitida a entrada com bebidas e alimentos.

Os ingressos são válidos por carro, nos quais é permitida a presença de até quatro pessoas do mesmo convívio.