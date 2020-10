Documentários vencedores do 'É Tudo Verdade' têm exibição online nesta terça-feira

site do festival Os filmes que se sagraram vencedores do 25º É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários, na noite de domingo (4), têm mais uma chance de serem vistos nesta terça-feira (6). Os links para acesso gratuito aos títulos estão disponíveis no www.etudoverdade.com.br, com limite de visionamento de mil espectadores.

Colectiv, de Alexander Nanau, sobre a corrupção no sistema de saúde da Romênia, tem sessão virtual às 18h. Em 2015, um incêndio na boate Colectiv, em Bucareste, matou 27 pessoas e feriu 180. Mais tarde, outras vítimas morreram nos hospitais. Quando um médico vaza informações, um grupo de jornalistas começa a revelar uma imensa fraude no sistema de saúde. Um novo ministro é nomeado e oferece a eles acesso sem precedentes aos bastidores de seus esforços para reformar um sistema corrupto. Um olhar firme sobre o impacto do melhor do jornalismo investigativo.

Já o brasileiro Libelu – Abaixo a ditadura, de Diógenes Muniz, será exibido às 21h. Liberdade e Luta foi uma tendência estudantil universitária surgida em 1976. Impulsionado por uma organização clandestina, o grupo ganhou fama por ser o primeiro a retomar o mote “abaixo a ditadura” enquanto o AI-5 ainda vigia. Seus integrantes eram famosos pela irreverência, abertura cultural e combatividade. Libelu, depois, virou adjetivo, sinônimo de radicalidade e (para adversários) inconsequência. Quatro décadas depois, onde estão e o que pensam os jovens trotskistas que foram às ruas contra os generais?

As produções premiadas pelos júris do É Tudo Verdade 2020, nas competições brasileiras e internacionais de longas e médias-metragens e de curtas-metragens, estão automaticamente classificadas para apreciação à disputa pelo Oscar do ano que vem.