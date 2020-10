Livraria Taverna será a nova moradora da Casa de Cultura Mario Quintana

ano em que a CCMQ comemora 30 anos A Livraria Taverna será a mais nova moradora da Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro de Porto Alegre. O espaço ocupado será uma das lojas do térreo da CCMQ na poética esquina entre a Rua da Praia e a Travessa dos Cataventos. A abertura está prevista para novembro deste ano e é mais um presente aos gaúchos no

Arteloja da Casa de Cultura Mario Quintana deixaria o espaço, também no térreo A notícia é um motivo de comemoração após o anúncio em setembro de que a tradicional. A confirmação da instalação do híbrido de livraria e espaço cultural já conhecido de boa parte dos porto-alegrenses foi feita nesta sexta-feira (2), através das redes sociais da CCMQ.

De acordo com a CCMQ, com a inauguração da nova sede da livraria, a programação de eventos da Casa de Cultura voltada a literatura e a poesia será ampliada. Além disso, a loja já avisou que vai dedicar um espaço de destaque para os livros do poeta patrono da Casa, tornando a sua obra mais acessível ao público.

Livraria Taverna ocupará a loja na esquina entre a Rua da Praia e a Travessa dos Cataventos Foto: CCMQ/Reprodução/JC

O projeto arquitetônico promete trazer uma pegada mais contemporânea ao local com o aproveitamento do pé direito alto para a construção de um mezanino e das janelas amplas para conectar-se ainda mais com a rua. Isso tudo aproveitando as características do prédio histórico - o antigo Hotel Majestic.

Assinado por Daniel Bolson, do escritório Coletivo Par, o projeto propõe uma integração com a linguagem do conjunto da Casa de Cultura, valorizando e restaurando características originais do prédio. "O interior da loja foi pensado como um espaço de estar e leitura, mas também como um ponto de acolhimento e de encontro entre leitores e escritores", explica.

Fundada em 2014, a Livraria Taverna dedica suas prateleiras a livros de artes, ciências humanas, literatura, poesia e publicações independentes. Ao longo dos últimos anos, a Taverna tornou-se um importante agente difusor da produção literária local, realizando diversas atividades culturais, como saraus, lançamentos de livros, palestras e grupos de leitura e pesquisa.