Luiza Trajano estará no centro do Roda Viva nesta segunda-feira

Na segunda-feira (5), o Roda Viva entrevista a empresária Luiza Trajano, dona de uma das maiores redes de varejo do Brasil, Magazine Luiza, que recentemente provocou polêmica ao anunciar um programa de trainee exclusivo para negros. A mulher mais rica do Brasil, que ocupa a 8ª posição na lista da revista Forbes, participa do programa apresentado por Vera Magalhães, a partir das 22h, com transmissão ao vivo pela TV Cultura, Rádios Cultura FM e Brasil, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Luiza Trajano Com a experiência de quem criou um conglomerado de mais de mil lojas físicas da Magazine Luiza, além do comércio virtual, e que emprega 40 mil funcionários,tem assumido um papel cada vez mais relevante no plano social. Está à frente do Grupo Mulheres do Brasil, que tem como objetivo pensar propostas ligadas ao empreendedorismo, à saúde, à educação e à inclusão da mulher em diferentes espaços.

Após o início da crise do novo coronavírus, Luiza alertou que os empresários não podem ficar paralisados pelo medo. Foi uma das primeiras a aderir ao movimento Não Demita, que reúne mais de mil empresas comprometidas com a garantia de emprego para seus funcionários. Em suas palestras e entrevistas, tem defendido maior consciência do empresariado diante do que chama de aspectos selvagens do capitalismo. Ela ressalta que o mundo não será o mesmo daqui para frente e que é preciso buscar saídas.

Mais recentemente, o Magazine Luiza provocou polêmica ao anunciar um programa de trainees voltado apenas para jovens negros. Por conta disso, a empresária chegou a ser acusada de discriminação. Em 2020, Luiza assumiu o oitavo lugar na lista dos bilionários da revista Forbes, a única mulher entre os Top Ten.

Nesta segunda-feira (5), o programa Roda Viva contará com uma bancada de entrevistadores formada somente por mulheres: Adriana Mattos, repórter do jornal Valor Econômico; Laura Ancona, diretora de redação da revista Marie Claire; Cristiane Barbieri, editora da Agência Estado e da coluna Broadcast; Joana Cunha, editora da coluna Painel S.A. do jornal Folha de S. Paulo; e Monique Evelle, jornalista do site Desabafo Social e da agência Sharp. Haverá ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.