TVE exibe curtas gaúchos que participaram do 48º Festival de Cinema de Gramado

Os curtas-metragens gaúchos que participaram do 48º Festival de Cinema de Gramado poderão ser assistidos na TVE-RS nesta semana. A emissora vai exibir as produções desta segunda (5) a quinta-feira (8), sempre a partir das 22h30min.

site Serão 18 filmes em quatro dias. A programação também é transmitida ao vivo pelo

Leonardo da Rosa, diretor de Construção, produção que levou para casa os prêmios de Melhor Filme, Direção, Montagem e Menção Honrosa do Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas, falou sobre a importância da nova janela de exibição. "Ter a possibilidade de mostrar o filme em canal aberto, sobretudo em uma TV pública, é muito bom. É mais um possibilidade de chegar ao espectador, de ser visto, e é para isso que fazemos cinema", avalia o estudante do 7º semestre do curso de Cinema e Audiovisual da UFPel.

Programa 1 - Segunda-feira (5), às 22h30min

- Dois homens ao mar (Porto Alegre), de Gabriel Motta / 16’47”

- O que pode um corpo? (Porto Alegre), de Victor Di Marco e Márcio Picoli / 14’44”

- O luto impossível (Porto Alegre), de Bruno Carboni / 04’10”

- Pra ficar perto (Sapucaia do Sul), de Lucas dos Reis / 06’24”

- O céu da pandemia (Porto Alegre), de Marina Kerber / 05’15”

- Quando te avisto (Santa Maria), de Denise Copetti e Neli Mombelli / 24’46”

Programa 2 - Terça-feira (6), às 22h30min

- Teste de elenco (Porto Alegre), de Marcos Kligman e Mariany Espindola / 19’59”

- Letícia Monte Bonito 04 (Pelotas), de Julia Regis / 20′

- Construção (Pelotas), de Leonardo da Rosa / 16′

- Ver a vista (Sapucaia do Sul), de Daniel de Bem / 03′

Programa 3 - Quarta-feira (7), às 22h30min

- Fragmentos ao vento 1945 (Porto Alegre), de Ulisses Da Motta / 18’03”

- Sopa Noir (São Leopoldo), de Beatrice Petry Fontana / 10’37”

- Corpo mudo (Santa Cruz do Sul), de Marcela Schild / 13’02”

- Magnética (Porto Alegre), de Marco Arruda / 16’20”

Programa 4 - Quinta-feira (8), às 22h30min

- Bochincho – O filme (Porto Alegre), de Guilherme Suman / 17’37”

- Um pedal (Canoas), de Alexandre Derlam / 23’08”

- Desencanto (Porto Alegre), de Richard Tavares / 12′

- Lacrimosa (Porto Alegre), de Matheus Heinz / 11’04”

Em edição histórica, Festival de Gramado contou com a parceria da TVE