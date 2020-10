Encontro de Violoncelos do RS estreia nesta segunda-feira

De segunda (5) a sexta-feira (9), acontece a 22ª edição do Encontro de Violoncelos do Estado. Realizado anualmente desde 1999 de forma ininterrupta, o evento terá sua primeira versão totalmente online. Para o público em geral, são oferecidos recitais, concertos, mesas-redondas, lives e palestras, todos gratuitos.

O evento possibilita que estudantes e profissionais dedicados ao violoncelo aperfeiçoem seus estudos com professores que são referência no instrumento. O 22° Encontro de Violoncelos reúne alunos iniciantes, professores e músicos amadores e profissionais do Brasil e do exterior, alcançando um público cuja faixa etária vai dos 4 aos 86 anos. Um desses participantes é o professor norte-americano Robert Jesselson, que ministra atividade na quinta-feira (8), às 14h.