Duplas caipiras e violonista Vicente Paschoal estão na TV Brasil neste domingo

O programa Brasil Caipira deste domingo (4) abre o mês de outubro com um encontro especial entre duplas regionalistas: às 9h, na TV Brasil, o apresentador Luiz Rocha recebe Palmito & Valdivon, Zé Mulato & Cassiano e Carreiro & Pardinho Filho. Além de muita música de viola, os músicos falam sobre suas carreiras e trajetória musical.

No repertório tocam grandes sucessos como Saudades da minha infância (Valdivon/Palmito), Boia fria (Palmito/João Ninguém), Dias em bando (Zé Mulato), Estrela D'alva (Teodoro/João Carlos) e Viva quem ama (Carreirinho). Luiz Rocha também faz uma homenagem a Carreiro, compositor que faleceu no dia 25 de setembro.

Já à noite, às 22h30min, a música erudita ganha espaço com o show do violonista Vicente Paschoal no programa Partituras. Em uma apresentação gravada com exclusividade, o artista apresenta uma performance com obras atuais e inéditas, passando pelo Renascimento até a contemporaneidade. Entre as composições interpretadas durante o programa estão Fantasia e Fuga, de Vicente Paschoal; Canción Del Emperador e Guardame Las Vacas, de Luis de Naevaez; Sonata V, de Silvius Leopold Weiss, entre outras.