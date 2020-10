Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado promove mostra fotográfica

Com o tema Do produtor à mesa, o 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado começa nesta quinta-feira (1), evidenciando a força da culinária local e suas raízes coloniais. Dentro da programação cultural, o evento apresenta na Rua Coberta da cidade a mostra A arte da terra, do fotógrafo Leonid Streliaev - uma viagem pela cultura de quem colonizou a cidade e transmitiu sua história, de geração para geração, junto com seu legado, tradição e orgulho de suas raízes étnicas.

Cerca de 20 obras retratam pequenos produtores que, inspirados e influenciados por seus avós imigrantes, têm histórias marcadas em suas mentes e mãos calejadas. A seleção foi feita a partir de uma criteriosa pesquisa junto à comunidade, com o objetivo de representar a profunda relação com a terra de quem produz os alimentos consumidos pelos moradores locais e por turistas do Brasil e do exterior que visitam a serra gaúcha. As fotografias permanecem expostas no Centro de Gramado até 12 de outubro, durante todo o período do festival.

Nascido em Porto Alegre, Leonid Streliaev é considerado um dos fotógrafos mais influentes do Rio Grande do Sul. Já trabalhou nos principais jornais diários e revistas do Brasil, é autor de livros e detentor de diversos prêmios a nível nacional. Percorreu o território gaúcho por mais de 50 anos e se tornou um profundo conhecedor do Estado.

Em Gramado, criou raízes e família, e recebeu títulos como: Comenda das Hortênsias 2016 concedida pela Prefeitura Municipal; - Troféu Mérito Gramado 2017 concedido pela Câmara dos Vereadores; Patrono da Feira do Livro de Gramado 2018 e Vice-Presidente da AGLA (Academia Gramadense de Letras e Artes).