Pompéia Fashion Weekend apresentou coleção com shows na Cripta da Catedral

A 11ª edição do Pompéia Fashion Weekend, maior evento de moda do Sul do País, foi totalmente digital, nesses novos tempos de mudança e constante evolução. O tema da live show da noite desta quarta-feira (30) foi A moda em nova perspectiva, com transmissão pelas redes das Lojas Pompéia.

Para apresentar as apostas de Primavera/Verão 21 da marca, o desfile ocorreu no belo cenário da Cripta da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, embalado sonoramente pelas apresentações das cantoras Anna Lú e Nalanda.

Segundo a empresária Carmen Ferrão, a moda está em constante transformação e apresenta-se em uma nova perspectiva a cada temporada. “O PPFW 2020 traz inovações em todos os aspectos. É a primeira vez que se realiza um desfile de moda dentro de um ambiente como a Cripta de uma Catedral, um local envolvente e cheio de magia. Também inovamos e trouxemos um evento digital, com muita arte e fascínio que o momento merece”, afirma.

Respeitando todos os protocolos de segurança e cuidados de distanciamento, o desfile contou com a direção de arte do renomado publicitário e diretor de criação Augusto Custódio, que esteve em Porto Alegre especialmente para o desfile. A produção de moda ficou a cargo da Escola de Moda Pompéia.

Outra novidade que o 11º PPFW traz é o livro comemorativo de uma década do evento. “São dez anos de feitos incríveis. Revendo as imagens e relembrando momentos me emocionei com todas as realizações que já fizemos, colocando o Rio Grande do Sul no calendário da moda nacional. E agora registramos cada história nesse belíssimo livro, que perpetua nossa trajetória e serve de inspiração para os apaixonados por moda”, relata Carmen.

site Além do registro de cada edição, a publicação de 10 Anos do PPFW - disponível noda marca - traz depoimentos de personalidades como Ronaldo Fraga, Martha Medeiros e Lilian Pacce, e fotos incríveis dos principais momentos.

Coleção Primavera/Verão 21

Mesclando o contemporâneo mundo digital com o clássico de um local como a Cripta da Catedral Metropolitana, o desfile de Primavera/Verão 21 apresenta as apostas da Pompéia para a próxima estação que já estão à disposição nas lojas físicas, na loja online e no APP.

Com uma trilha entonada pelas belas vozes de Nalanda e Anna Lú, na passarela, o charme da alfaiataria, que sem perder a elegância, ressurge renovada combinada com jeans e peças comfy. Outra aposta que conquistou as vitrines é o tie dye, que surgiu no Outono/Inverno e chega na nova estação mostrando o tom moderno da moda.

O color block traz combinações incríveis, exaltando o colorido do verão, apresentando a combinação de cores vibrantes em total harmonia. E unindo à tecnologia ao moderno, a nova coleção Pompéia traz uma cartela de tons terrosos, com cores neutras e curingas, variando entre nuances de laranjas, marrom e bege e suas infinitas possibilidades.