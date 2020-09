Jeferson Tenório é o novo patrono da Feira do Livro de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Nome de destaque da literatura gaúcha contemporânea, o professor e escritor Jeferson Tenório será o patrono da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em uma edição marcada pelo troca temporária da Praça da Alfândega por ambientes online, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) promoveu um evento virtual para o anúncio, na tarde desta terça-feira (29).

Nascido no Rio de Janeiro e radicado em Porto Alegre, Tenório surge como uma escolha ligada a temas do presente, em uma Feira que pretende usar as mudanças de formato forçadas pela pandemia como uma oportunidade de renovação. Ele ocupará o posto que, na edição anterior, foi da autora de literatura infantil Marô Barbieri.

"Até dias atrás, ser escolhido como patrono era impensável para mim. Quando o Isatir (Bottin Filho, presidente da CRL) me ligou, com aquela fala calminha dele, eu nem entendi direito o que estava acontecendo", brincou o novo patrono. “Eu tinha comigo a ideia de um patrono como alguém que já tem uma longa caminhada, que, por vezes, já está meio esquecido e recebe essa homenagem."

Frequentador da Feira desde 1999, o escritor fez sua primeira participação no evento em 2013, durante o lançamento de seu primeiro romance, Beijo na parede. Seu livro mais recente, O avesso da pele (2020), tem recebido críticas positivas e já teve direitos comercializados para países como Portugal e Itália, além da perspectiva futura de adaptação para o cinema. Além desses, ele também publicou Estela sem Deus (2018), e recebeu premiações em diferentes concursos literários.

Durante a apresentação, Tenório ressaltou sua disposição de ajudar a Feira a buscar uma renovação de leitores, e afirmou estar "muito à vontade" para representar uma parcela da sociedade que, muitas vezes, não encontrava a si mesma entre as prateleiras e balaios. "Eu sei que não fui escolhido pela cor da minha pele, mas sim pelo meu trabalho. Se formos ter esse questionamento, é preciso questionar também se todos os outros patronos foram escolhidos pela cor da pele. E eu espero que não, pois são todos brancos", acentuou. "Mas espero ser parte de uma continuidade, e acho importante que a gente questione aquela imagem do patrono como um senhor branco, de certa idade."

A Feira do Livro deste ano acontece entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. Antes, serão realizados três eventos preparatórios, nos dias 13, 20 e 27 de outubro. As vendas de livros serão por meio de e-commerce, e os debates e oficinas serão transportados para salas virtuais, em programações diárias às 18h e às 19h30min.