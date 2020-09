Com Maria Ribeiro, programa de Marcelo Tas volta ao estúdio na TV Cultura

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

YouTube O #Provoca desta terça-feira (29) recebe a atriz, escritora e diretora Maria Ribeiro, às 22h15min, na TV Cultura e no canal oficial da atração no. No programa inédito apresentado por Marcelo Tas, ela falará sobre a família, política e militância.

A atriz, que está em cartaz com a peça Pós-F, baseada em um livro de Fernanda Young, também comenta sobre sua relação com a amiga - falecida em 2019. Quando perguntada por Tas se Fernanda aprovaria o espetáculo e a homenagem, ela diz: "Eu acho que ela ia gostar muito, acho que ela está feliz".

Após 26 edições remotas, o capítulo também marca a retomada das entrevistas presenciais no estúdio do #Provoca. Marcelo Tas volta a receber, quando possível, alguns convidados no local, priorizando a segurança dos entrevistados e equipe.