Ação e investigações na grade

Neste sábado, às 21h20min, o A&E Movies apresenta O dragão chinês (1971), o primeiro longa-metragem de Bruce Lee. Mestre de artes marciais, Lee faleceu aos 32 anos, deixando um legado importante e tornando-se um ícone da cultura pop.

Na trama de ação produzida por Hong Kong, Cheng (Bruce Lee) é um garoto da cidade que se muda para trabalhar em uma fábrica de gelo. Ele promete à sua família que jamais se envolveria em uma luta na nova cidade. Porém, quando membros de sua família começam a desaparecer, após se encontrarem com o gerente da fábrica, ele quebra a promessa.

Na véspera, esta sexta-feira, às 22h, a atração do canal A&E é um episódio inédito do seriado NCIS: New Orleans, que acompanha a equipe liderada pelo agente especial Dwayne Pride (Scott Bakula), enquanto investiga casos envolvendo militares na cidade norte-americana. No novo capítulo da sexta temporada, Pride tem pesadelos e faz tratamento para identificar o homem de terno vermelho. Além disso, um oficial arrogante, o agente especial Quentin Carter (Charles Michael Davis), se junta ao time.