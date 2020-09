Troféu Açorianos de Dança consagra 'Dura Máter' como espetáculo do ano

Os vencedores do Troféu Açorianos de Dança, premiação da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, foram anunciados neste domingo, em cerimônia virtual. 'Dura Máter', que havia recebido oito indicações, foi escolhido pelo júri como espetáculo do ano, melhor produção e destaque em figurino.

Na categoria de Ballet Clássico, o destaque foi para A B C Dança Festival Infantil, criado e organizado pela professora Samanta Bueno Medina, por proporcionar uma experiência com o Ballet Clássico desenvolvida e pensada para as crianças, "que respeita o tempo de cada pequena aprendiz, de forma lúdica e por proporcionar um espaço para as escolas apresentarem seus trabalhos recebendo uma avaliação que visa aprimorar e conscientizar os educadores em sua prática".

Em Sapateado, a distinção foi para Ilha, pesquisa em TAP – pela proposta de difusão e popularização do TAP em novas mídias, pelo resgate da memória e por levar o sapateado para espaços alternativos. O destaque em Flamenco foi para Silvia Canarim, "pela sólida trajetória dedicada ao flamenco em Porto Alegre, investigando a história dessa linguagem e explorando as nuances possíveis de seu encontro com a dança contemporânea, registrada no marcante espetáculo de 25 anos, que reuniu com intensidade emocional e artística parceiros de diferentes épocas".

A companhia Al-Málgama, do premiado espetáculo Dura Máter, também foi destacada no gênero Dança do Ventre, pela excelência técnica e artística na criação da montagem laureada, "que aborda uma temática de extrema relevância ao questionar o papel da mulher na sociedade contemporânea e pela ação social de abrir sessão extra gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade social".

Underground Queen ganhou em Danças Urbanas, pela pesquisa que intercruza as danças de matriz africana, pela promoção de eventos gratuitos fomentando as danças urbanas ao ar livre em Porto Alegre e pela representação artística da cidade em eventos que fomentam a cultura hip hop. Na modalidade Jazz, o escolhido foi Escobar Junior, em função da qualidade técnica e artística como bailarino e coreógrafo em uma produção com diversidade, reconhecida em diversos eventos de dança no ano de 2019.

Pela gestão coletiva de uma qualificada e abrangente produção em Dança Contemporânea evidenciada em espetáculos como Ranhuras, Três Canções e Poéticas sobre morte/tempo/vida", Coletivo Moebius venceu na categoria. Já o destaque em Danças Folclóricas/Étnicas foi para Pablo Geovane, pela dedicação ao desenvolvimento da Chula.

Em Formação e Difusão em Dança, o projeto Dança e Saúde Mental foi eleito por "proporcionar uma vivência no qual a dança não é mera ferramenta terapêutica ou recreativa, mas uma experiência de criação artística, proporcionando a pessoas que estão em situação de cuidado por sofrimento psíquico uma experiência que as leva a ressignificar seu lugar no mundo e por dar visibilidade a estas criações para diferentes públicos".

Cross-cap foi destaque em Novas Mídias. E, no estilo Dança de Salão, Martha Royer, da Zathus Espaço de Dança, foi laureada pela dedicação ao desenvolvimento de práticas pedagógicas relacionadas à desconstrução de gênero.

