Road movie pela mesclada América Latina venceu Kikito de melhor longa gaúcho

Em sua premiação, no sábado, o 48º Festival de Cinema de Gramado consagrou narrativas que abordaram andanças pelos territórios latino-americanos. Em 2020, os espectadores puderam acompanhar de casa essas tramas em trânsito, destacadas na maioria dos 51 filmes concorrentes, entre longas e curtas.

Também rodado nas fronteiras do continente, Portuñol, de Thais Fernandes (única mulher entre os cinco concorrentes), foi eleito Melhor Longa Gaúcho. "Muito feliz por este reconhecimento, quero parabenizar os colegas, agradecer a todos que fizeram parte deste filme. É uma narrativa que fala da importância de conviver com as diferenças", comentou a diretora.

Com obra influenciada pela Antropologia, a cineasta já havia vencido a Mostra Gaúcha de Curtas do Festival de Gramado em 2018, com o documentário Um corpo feminino. Agora, com seu primeiro longa, também documental, ela concorreu com um road movie que viaja pelas zonas de limite do Brasil com Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, investigando noções de "fronteira" e como se dão as trocas culturais dos habitantes desses territórios através da linguagem.

Tendo como norte dos depoimentos dos moradores desses locais o sentido subjetivo de cada um para a palavra "fronteira", possíveis conflitos ou afinidades dos idiomas surgiriam. Em uma relação com a etnografia, na parte final do filme, na cidade uruguaia de Rivera (espelho de uma avenida para a gaúcha Santana do Livramento), uma das entrevistadas declara: "O outro é diferente de ti". E um dos meninos, também do município uruguaio, vem com a palavra "entreverado" sobre o tema proposto, aludindo a misturas, fusão, hibridismo.

A síntese da obra fílmica parece estar nesse ponto, refletida nas mesclas culturais, como na junção de ingredientes na gastronomia, dos ritmos musicais e demais manifestações artísticas (rap, literatura ou performances de rua), tão contempladas no decorrer de todo o longa. Como é comum no gênero documental, quando a essência dos filmes surge na ilha de edição, a impressão que fica ao espectador é que também foi na montagem (assinada por Jonatas Rubert) que se desenhou o fio narrativo de Portuñol, a partir da costura dos depoimentos e das paisagens (sonoras ou visuais).

O "entrevero" não é somente nas línguas - espanhol (castelhano), português, guarani e dialetos. Os monumentos, costumes, personagens e histórias exemplificam as representações identitárias não excludentes, mas, sim, em uma confluência que só tende a crescer. O fato de a linha "divisória" ser efetivamente imaginária e de que os que frequentemente a atravessam não quererem vê-la é significativo. Assim como outra mensagem clara do documentário: os preconceitos vêm do desconhecimento. Talvez, por isso, Thais queira conhecer tanto, observar muito, perguntar e ouvir.

Documentário desvenda, no trajeto, latinidade que une personagens diversos

PEDRO CLEZAR/DIVULGAÇÃO/JC