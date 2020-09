Noite de homenagens com entrega de troféus brinda trajetória de atores

YouTube O Canal Brasil exibiu na noite desta sexta-feira (25) a sessão de homenagens do 48º Festival de Cinema de Gramado. Os vídeos com os resumos das carreiras dos agraciados com troféus pela organização do evento, seus agradecimentos e as entrevistas aos curadores e apresentadores estão disponíveis no canal dodo festival.

Neste ano, o Troféu Oscarito - que destaca os intérpretes - foi destinado ao ator Marco Nanini (muito elogiado no recente longa Greta, com o qual recebeu os prêmios de melhor ator no Cine Ceará e no Festival Sesc). Ele estreou na atuação em 1965, aos 17 anos, em uma peça infantil. A primeira novela foi como figurante, no fim dos anos 1960.

Com versatilidade reconhecida em diferentes gêneros e formatos, no cinema, o ator ficou na história da cinematografia brasileira como os icônicos personagens de Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995, dando vida ao Rei Dom João VI) e Auto da Compadecida (2000, fazendo o o vilão Capitão Severino de Aracaju de quem Selton Mello foge).

Por vídeo gravado, já com o troféu em mãos, Nanini se disse muito honrado com a homenagem, principalmente por ela levar o nome de um grande ator do cinema nacional, que formou com Grande Otelo uma dupla lendária das telas. "Acompanhei os dois na infância e juventude, com eles me formei, aprendi. Fui criado pela chanchada."

Já a atriz Denise Fraga recebeu o Troféu Cidade de Gramado. No cinema, a intérprete teve seu primeiro prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília com o longa Felicidade é..., de José Pedro Goulart, em 1995. Em 1999, ela ganhou o Kikito na categoria pela comédia dramática Por trás do pano, dirigida pelo seu marido, Luiz Villaça. Por este trabalho, a atriz também foi premiada no Festival de Havana, em Cuba, e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. "Agradeço a homenagem do nosso festival do coração. Guardo meus Kikitos com muito carinho e orgulho. Agradeço em especial meu parceiro de vida, Luiz Villaça, e por todos que têm força de continuar, resistir. A gente vai fazer sempre filmes do jeito que der", afirmou Denise também em vídeo.

Com seu Kikito de Cristal em mãos, o ator uruguaio Cesar Troncoso (de Uma noite de 12 anos, 2018) teve sua história com o festival resgatada em imagens. Ele ganhou dois Kikitos de melhor ator na mostra de longas estrangeiros, com O banheiro do papa (2007) e A Oeste do fim do mundo (2013). Em 2018, por exemplo, ele integrava o elenco de três longas em competição na Serra, dois brasileiros e um uruguaio.

Mais que o troféu, ele agradeceu a Gramado pela possibilidade gerada de trabalhar no Brasil: "Isso mudou a minha vida. Agradeço a todos os atores, diretores, produtores, todos os profissionais envolvidos nos filmes, porque o cinema é um exercício coletivo na América Latina. Viva o cinema brasileiro! Viva o cinema uruguaio! Viva o cinema latino-americano!".

Pelo conjunto da obra como realizadora, a diretora Laís Bodanzky (dos premiados longas Bicho de sete cabeças, 2000, e Como nossos pais, 2017 - que levou muitos Kikitos na Serra) recebeu o Troféu Eduardo Abelin. Atualmente, ela é diretora-presidente da SPCine.

Neste sábado (26), às 21h, será a premiação, apresentando os vencedores da mostra nacional de curtas, e os destaques entre os longas gaúchos, brasileiros e estrangeiros. A entrega dos Kikitos também pode ser acompanhada pelos canais digitais do evento e pelos clientes Claro, a partir das 20h45min, no Canal do Cliente (500 no line-up da TV no Cabo, Fibra e DTH).