Vencedores do Prêmio Açorianos de Dança serão conhecidos neste domingo

Facebook O público irá conhecer neste domingo (27) os vencedores do Troféu Açorianos de Dança. O evento será virtual, a partir das 19h, e será transmitido através da página do Centro Municipal de Dança no. O prêmio contempla as categorias de destaque por modalidades como balé, jazz, danças urbanas, entre outras, além das categorias de Novas Mídias em Dança e Projetos de Difusão e Formação.

Entre os 17 espetáculos inscritos em 2019, se destacam Dura Máter, que recebeu oito indicações; Chromos e Reutilizáveis corpos descartáveis, com sete nominações cada; Afluência, com seis lembranças, e Tiger Balm, com quatro menções. Todos estão concorrendo ao prêmio de Melhor Espetáculo do Ano.

Nesta edição, Claudio Etges receberá o Prêmio de Personalidade do Ano, pela sua trajetória de mais de 40 anos como fotógrafo de dança no Rio Grande do Sul. Também serão homenageados o Curso de Dança da Ufrgs, que em seus dez anos de atividade ajuda a consolidar a pesquisa, o ensino e a arte da dança no campo acadêmico, e o Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos, que há cinco décadas pesquisa e divulga da arte folclórica dos povos através da música e da dança.

Confira a lista de todos os indicados

Prêmio Espetáculo do Ano

Afluência

Chromos

Dura Máter

Reutilizáveis corpos descartáveis

Tiger Balm

Direção

Bruna Gomes, por Dura Máter

Coletivo Grupelho, por Tiger Balm

Direção coletiva pelo espetáculo Afluência

Gustavo Silva, por Chromos

Patrícia Nardelli e Luíza Fischer, por Três Canções

Bailarino

Bruno Manganelli, por FM

Leonardo Maia Moreira, por Pétalas ao Vento

Pedro Coelho, por Reutilizáveis corpos descartáveis

Robinson Gambarra, por Arcanum

Willian Dipe Anga, por Chromos

Bailarina

Geórgia Macedo, por Afluência

Louíse Lucena, por Do lugar onde habito

Luíse Robaski, por Reutilizáveis corpos descartáveis

Marilice Bastos, por Translúcido

Taís da Cunha Schneider, por Dura Máter

Coreografia

Bruna Gomes, por Dura Máter

Geórgia Macedo, por Afluência

Gustavo Silva, por Chromos

Marilice Bastos, por Translúcido

Maurício Miranda, por Reutilizáveis corpos descartáveis

Cenografia

Al-Málgama, por Dura Máter

Companhia H, por FM

Gustavo Silva, por Chromos

Isabel Ramil, por Afluência

Reynaldo Netto, Daisy Homrich e Lucas Busato, por O Paradoxo da Queda

Iluminação

Casemiro Azevedo, por Ranhuras

Gustavo Silva, por Chromos

Karrah, por Reutilizáveis corpos descartáveis

Leandro Gass, por Dura Máter

Lucca Simas, por O Paradoxo da Queda

Figurino

Ateliê Alfa, por FM

Antônio Rabadan, Júlia Dieguez Lippel, Mova e elenco, por Reutilizáveis corpos descartáveis

Graça Ferrari, por Tiger Balm

Gustavo Silva, por Chromos

Loraine Santos, por Dura Máter

Trilha Sonora

Felipe Zancanaro e Thiago Ramil, por Afluência

Flamenco Popular, por Arcanum

Henrique Fagundes, por Tiger Balm

Patrícia Nardelli, por Três Canções

Robson Serafini, por Metades

Produção

Al-Málgama, por Dura Máter

Dullius Dance, por Unífico

Cintia Bracht, elenco Guadalupe Casal, por Reutilizáveis corpos descartáveis

Guilherme Conrad, por O Paradoxo da Queda

Luka Ibarra (Lucida Desenvolvimento Cultural), por FM