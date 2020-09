Programação prévia da Feira do Livro promove encontros e debate com escritores

Uma das tradições da Feira do Livro de Porto Alegre, o bate-papo com escritores, será mantida nesta edição online do evento. Durante os 17 dias de Feira, em duplas ou trios, autores e mediadores com formação, nacionalidade, etnia e cultura diversas falarão de seus livros e de sua experiência de vida, em uma combinação única e em uma troca de vivências, que promete enriquecer a todos.

Nomes estrangeiros como Afonso Cruz, Ariana Harwicz, Isabel Allende, James Green, Javier Moro, Mariana Enriquez e Rosa Montero estarão na programação junto com os gaúchos Fabrício Carpinejar, Jeferson Tenório, José Falero, Lya Luft e Martha Medeiros.

No dia 13 de outubro, acontece a primeira prévia destes encontros. Às 19h30min, Eduardo Bueno abre a programação para uma conversa sobre a independência do Brasil com Rafael Bassi. Na semana seguinte, no dia 20 de outubro, Renato Noguera é o convidado em uma mesa com Gabriela Oliveira, Jeferson Tenório e Alessandro Garcia cujo tema será o racismo. Já no dia 27 de outubro, Flávio Azevedo conversa com Mario Sergio Cortella sobre A diversidade: aprendendo a ser humano, tema de seu novo livro.

site oficial do evento A programação completa envolve em torno de 100 convidados e será revelada junto com o nome do patrono, no final de setembro. Todas as atividades serão gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia, e poderão ser acessadas pelo

Os leitores poderão comprar os livros através da mesma plataforma e de suas bancas e livrarias preferidas. Para o setor infantojuvenil, a equipe de A Hora do Educador fornece orientação e sugestões para estudantes e escolas que queiram participar das atividades pelo e-mail leitura@camaradolivro.com.br.

Programação do aquecimento Feira do Livro

13/10, às 19h30min – Independência do Brasil, com Eduardo Bueno e Rafael Bassi

20/10, às 19h30min – Enfrentamento do racismo – Alê Garcia, com Eduardo Noguera com Gabriela Oliveira e Jeferson Tenório

27/10, às 19h30min – Diversidade e a riqueza da pluralidade - Mario Sergio Cortella e Flávio Azevedo

Programação do aquece Infantil e Juvenil

13/10

Às 10h30min – Contação de histórias com Carmen Lima sobre o livro O vampiro Argemiro, de Dilan Camargo

Às 16h – Contação de histórias com Bárbara Catarina sobre Abraço de pelúcia, de Marta Lagarta

20/10

Às 11h – Contação de histórias com Bárbara Catarina sobre a obra O Uirapuru, de Januária Cristina Alves

Às 15h30min - Contação de histórias com Carmen Lima sobre o livro Pretinha, eu?, de Júlio Emílio Braz